Stangata per i fumatori arrivano gli aumenti pesanti sulle sigarette | prezzi mai così alti
Non ci sono buone notizie per i fumatori. Sono previsti aumenti grossi sul costo delle sigarette, con prezzi molto alti: ecco gli ultimi aggiornamenti. I prezzi delle sigarette hanno subito dei rincari notevoli negli ultimi anni, i quali sono stati influenzati da numerosi fattori, sia dal punto di vista economico che normativo. Questi aumenti sono spesso legati a politiche fiscali più dure e stringenti, con l’obiettivo di ridurre drasticamente il consumo di tabacco e promuovere la salute pubblica generale. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
