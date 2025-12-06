Stand antifascisti oscurati per protesta

6 dic 2025

Oggi a Più libri più liberi, una serie di case editrici, che avevano firmato l’appello contro la presenza dell’editore neofascista, oscureranno i loro stand dalle 15 per circa mezz’ora. Sarà . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

