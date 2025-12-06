Stand antifascisti oscurati per protesta
Oggi a Più libri più liberi, una serie di case editrici, che avevano firmato l’appello contro la presenza dell’editore neofascista, oscureranno i loro stand dalle 15 per circa mezz’ora. Sarà . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche questi approfondimenti
Grazie, @fabiosalamida! "E sì, a “Più libri più liberi” c’è molto di più di uno stand che vende idiozie. Per esempio c’è chi quelle idiozie le combatte e le spernacchia ogni giorno. E poi diciamolo, io e Giuseppe Civati siamo anche molto fighi. " - facebook.com Vai su Facebook
Tra stand di Più Libri spuntano i simboli 'editore antifascista'. Iniziativa di Edizioni Alegre, 'isoliamo Passaggio al bosco' #ANSA Vai su X
A ‘Più libri Più liberi’ continua la protesta, sabato stand oscurati - (Adnkronos) – A ‘Più libri più liberi’, la Fiera della Piccola e Media Editoria in corso a Roma fino all’8 dicembre, continua a tenere banco il caso della casa editrice ‘Passaggio al Bosco’, accusata ... Lo riporta msn.com
La protesta a Più Libri, stand coperti domani alle 15 - È il momento in cui domani alcune case editrici (più l'Arena Repubblica Robinson) copriranno i loro volumi o i loro stand a Più Libri Più Liberi per mezz'ora. Come scrive ansa.it
Più libri più liberi, gli editori oscurano gli stand per protestare contro la casa editrice nazifascista - Sabato alle 15 per 30 minuti tendoni neri copriranno gli spazi della fiera. Da repubblica.it