Stagione sciistica aperta in Emilia-Romagna | dove andare e quali sono gli impianti in funzione

Bologna, 6 dicembre 2025 – Applausi, si scia. Sarà che hanno fatto la danza della neve, sarà che c'è chi tra gli operatori turistici dell'Emilia-Romagna conosce qualcuno lassù oltre le nuvole, fatto sta che la stagione sciistica è aperta. Gli impianti aperti da oggi. Da oggi (sabato 6 dicembre) i due comprensori principali, Corno alle Scale in provincia di Bologna e Monte Cimone in provincia di Modena hanno tagliato ufficialmente il nastro dell'inaugurazione invernale. E appena di là dal confine di regione, ma comodamente raggiungibile da Modena e Bologna, ha alzato la serranda anche la ski area di Abetone - Val di Luce sul crinale della Toscana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stagione sciistica aperta in Emilia-Romagna: dove andare e quali sono gli impianti in funzione

