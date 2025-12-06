Squilli di tromba | riscoperta la Pieve Ma l’allarme si sposta sul campanile

Patrizio Bertelli non c’è. Tutti lo cercano con lo sguardo, fuori, tra la selva di teste come una muraglia umana. E dentro la chiesa, tra le file di panche e i corridoi laterali strapieni. Lui non c’è ma è come se fosse qui, magari non in prima fila essendo notoriamente riservatissimo. Lo rappresenta Giovanni Gatteschi, avvocato di fiducia e amico di sempre. Che raccoglie il grazie della città. Bertelli non c’è ma è la personalità più evocata nella sera che accende lo splendore della facciata della Pieve, libera dai ponteggi ed esaltata nella sua forma architettonica da una sistema di illuminazione a led. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Squilli di tromba: riscoperta la Pieve. Ma l’allarme si sposta sul campanile

News recenti che potrebbero piacerti

Rally della Fettunta: “70 cavalieri” sulle strade del Chianti. E’ festival Skoda Fabia: nove si giocano la vittoria. La Ferla cerca la terza, Brega alla rivincita, Tribuzio sfidante. Si rivede la Lancia: Vescovi-Guzzi puntano in alto con la Y. Squilli di tromba da Cu - facebook.com Vai su Facebook

Squilli di tromba: riscoperta la Pieve. Ma l’allarme si sposta sul campanile - I musici suonano dalla facciata, Bertelli non c’è ma fa il pieno di applausi. Si legge su lanazione.it

Tromba d'aria scoperchia case e aziende a Pieve di Soligo, chiusa la statale Alemagna in località Fadalto: allerta per temporali e grandinate - Un fronte instabile su tutto il Veneto sta portando non solo rovesci e temporali, ma anche un brusco calo delle temperature. Si legge su ilgazzettino.it

Meteo: Maltempo in Veneto, Tromba d'aria a Pieve di Soligo; danni, tetti scoperchiati e blackout, il video - Il bilancio provvisorio parla di una decina di abitazioni scoperchiate, due aziende danneggiate e ... Secondo ilmeteo.it

Maltempo, tromba d'aria improvvisa a Pieve di Soligo: molti danni - È durata poco ma ha fatto molti danni, per fortuna nessun ferito, nel ... Da rainews.it