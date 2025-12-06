Squadra di serie A travolta dall’odio | Spero che i vostri figli muoiano di cancro

La serata che avrebbe dovuto chiudere un’altra pagina amara del campionato viola si è trasformata in qualcosa di molto più cupo. Intorno ai profili social delle compagne dei calciatori della Fiorentina si è scatenata una tempesta di rabbia, insulti e minacce, culminata in messaggi in cui viene augurata la morte dei figli dei giocatori. Un salto oltre ogni confine, che arriva nel momento più fragile della squadra, precipitata all’ultimo posto e travolta da una frustrazione che stavolta ha assunto la forma più vile. Le compagne hanno iniziato a pubblicare i messaggi ricevuti per rendere evidente la violenza verbale subita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Squadra di serie A travolta dall’odio: “Spero che i vostri figli muoiano di cancro”

