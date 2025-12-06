Sprint | Giacomel 8° a 383 Vittozzi e Wierer un minuto da rimontare nell' Inseguimento

A Oestersund vittorie per la finlandese Minkkinen e il norvegese Botn. Lisa e Doro pagano due errori a testa. Ripartono con un ritardo di un minuto. Tommaso ha le carte per risalire. La 10 km femminile alle 13.15. La 12,5 km maschile alle 15.20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sprint: Giacomel 8° a 38"3, Vittozzi e Wierer, un minuto da rimontare nell'Inseguimento