Sprint | Giacomel 8° a 383 Vittozzi e Wierer un minuto da rimontare nell' Inseguimento
A Oestersund vittorie per la finlandese Minkkinen e il norvegese Botn. Lisa e Doro pagano due errori a testa. Ripartono con un ritardo di un minuto. Tommaso ha le carte per risalire. La 10 km femminile alle 13.15. La 12,5 km maschile alle 15.20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Biathlon – La startlist della sprint maschile di Oestersund. Giacomel con il 58 - facebook.com Vai su Facebook
UN’ALTRA IMPRESAAAA Poteva bastare il podio della staffetta femminile? Assolutamente no: l’ #ItaliaTeam di biathlon colpisce ancoraaaaaaa! Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono secondi nella gara mista di Coppa Vai su X
LIVE Biathlon, 10 km Sprint Nove Mesto 2023 in DIRETTA: Johannes Boe porta a casa la settima sprint. Giacomel fuori dalla top 20 - 17:28 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della 10 km sprint di Nove Mesto (Repubblica Ceca). Scrive oasport.it
Un ottimo Giacomel è secondo nella Sprint di Ruhpolding, vince il polemico Christiansen - Dopo il secondo posto conquistato nella 20 km di Oestersund, il ragazzo di Imer sale per la seconda volta sul podio con la piazza d'onore nella Sprint in terra tedesca. Riporta neveitalia.it
Biathlon, Giacomel sul podio in Coppa del mondo di sprint - Il primierotto Tommaso Giacomel torna sul podio di Coppa del mondo nella sprint conclusiva di Canmore (Canada), grazie a un'ottima prestazione con un solo errore al tiro e il quarto tempo nel fondo. Segnala rainews.it
Biathlon: Cdm; Giacomel 2/o nella sprint di Ruhpolding - Dopo tre podi stagionali nelle staffette, arriva la prima gioia assoluta a livello individuale per Tommaso Giacomel in Coppa del mondo. Da ansa.it
Biathlon, Giacomel 2° nella sprint di Ruhpolding - Splendida prova dell'azzurro nella sprint maschile di Ruhpolding: Giacomel si piazza al secondo posto e consolida la leadership nella classifica under 25 e si avvicina alla top ten della classifica ... Si legge su sport.sky.it
Tommaso Giacomel 2° nella sprint maschile di Ruhpolding: è il primo podio stagionale, favola Chstistiansen - Con un sontuoso ultimo giro, Tommaso Giacomel si inserisce in mezzo ai norvegesi per il primo podio della stagione nella sprint maschile di Ruhpolding: stampa Tarjei Bø al traguardo e ... Lo riporta eurosport.it