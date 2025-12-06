Spotify Wrapped Olly e Anna i più ascoltati in Italia

Olly e Anna, Alfa e Bresh tutti in top 20 tra i brani più ascoltati. “Se Dio vuole” di Sayf e “Mediterraneo” tra gli album più amati usciti quest’anno. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Spotify Wrapped, Olly e Anna i più ascoltati in Italia

