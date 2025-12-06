Spotify sta per diventare molto simile a Instagram e TikTok | come cambierà

Dopo anni come piattaforma leader dello streaming musicale, Spotify punta sui videoclip e sui contenuti multimediali per conquistare attenzione, utenti e mercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Engage. HUNTR/X · Golden. Milano diventa il parco giochi della musica Per i 10 anni di Wrapped, Spotify porta in Via Tortona il suo primo Wrapped Park: giostre a tema, installazioni immersive e performance dedicate agli artisti che hanno segnato il 2025. - facebook.com Vai su Facebook

Spotify sta diventando molto simile a Instagram e TikTok: come cambierà - Dopo anni come piattaforma leader dello streaming musicale, Spotify punta sui videoclip e sui contenuti multimediali per conquistare attenzione, utenti ... Riporta fanpage.it

Spotify ci ha fregati di nuovo con questa storia dell’età in base agli ascolti - È una delle novità di Wrapped 2025, la grande operazione di marketing della piattaforma che ci ha permesso di scoprire che l’artista più ascoltato da Jovanotti è Jovanotti ... Come scrive rollingstone.it

Spotify, ancora aumenti: ecco da quando gli utenti dovranno pagare di più - Spotify continua ad aumentare i prezzi e, insospettabilmente, va a colpire anche una regione del mondo che l'aveva scampata in precedenza ... Segnala cellulari.it

Spotify lancia le transizioni personalizzate: puoi gestire la tua playlist come un vero DJ - Spotify sta introducendo una nuova funzione molto interessante: si tratta delle transizioni personalizzate. multiplayer.it scrive

Spotify: tasto Snooze per i brani molto ascoltati - Spotify aggiunge un nuovo pulsante "Snooze" che permette di rimuovere temporaneamente una traccia da quelle consigliate se ascoltata troppo. Segnala punto-informatico.it