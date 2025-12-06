Sporting club nell’elite del tennis italiano

"Alla fine possiamo comunque dirci soddisfatti: ci confermiamo tra le squadre più forti d’Italia e ci siamo guadagnati, con pieno merito, il diritto di disputare il campionato di A1 anche la prossima stagione, nel corso della quale proveremo a crescere ancora". Oltre a quella neroverde, c’è un’altra Sassuolo in serie A, ed è quella che anche la prossima stagione vedrà protagonista nel massimo campionato di tennis a squadre la squadra dello Sporting Club Sassuolo, che ha chiuso la fase a gironi con un lusinghiero secondo posto che vale ai sassolesi la permanenza in categoria. Il bilancio con conti che tornano lo fa Andrea Sarti, direttore del Club di via Vandelli, cui non piace però troppo parlare di ‘salvezza’ perché, dice, "il termine è riduttivo, e se vogliamo dire le cose come stanno siamo arrivati secondi in un girone, peraltro, molto complicato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it