Sport in tv oggi sabato 6 dicembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 6 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Abu Dhabi, che determineranno la griglia di partenza per il Gran Premio che assegnerà il Mondiale F1. Gli Europei di nuoto in vasca corta sono giunti alla penultima giornata di gara in quel di Lublino e l’Italia proverà a rimpinguare ulteriormente il proprio bottino in modo da rimanere ai piani alti del medagliere. Abbuffata di sport invernali: la Coppa del Mondo di sci alpino offrirà il gigante femminile a Tremblant (non ci saranno eventi maschili), gli amanti del biathlon potranno divertirsi con la sprint maschile a Oestersund, lo sci di fondo regalerà i due skiathlon a Trondheim, spazio alle finali del Grand Prix di pattinaggio artistico, lo slittino sarà di scena a Winterberg con il singolo maschile e i doppi, da seguire anche il PGS di snowboard a Mylin e lo speed skating a Heeerenveen, senza dimenticarsi di combinata nordica e salto con gli sci. 🔗 Leggi su Oasport.it

