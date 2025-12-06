Sport in lutto l’ex pilota è morto all’improvviso | colleghi e tifosi sconvolti
Il mondo dello sport è stato scosso da una notizia che ha lasciato sgomenti tifosi, team e addetti ai lavori. L’ex pilota è morto a soli 39 anni. Le cause del decesso non sono state rese note, alimentando un senso di incredulità che ha attraversato l’intero paddock. La notizia è arrivata improvvisa, mettendo fine a una carriera e a una vita fortemente legate all’ambiente delle corse. Originario di Des Moines, Iowa (Usa), era stato uno dei nomi più riconoscibili della categoria a partire dagli anni Duemila. Nella Cup Series aveva gareggiato dal 2014 al 2016, partecipando a 106 gare e raggiungendo come miglior risultato un significativo 13º posto alla Daytona 500 del 2015, una delle competizioni più prestigiose d’America. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Altre letture consigliate
Tutto lo sport maremmano è in lutto per la morte di Matteo Legler. Sospesi i campionati Uisp. - facebook.com Vai su Facebook
? Lo sport italiano in lutto: è morto Nicola #Pietrangeli Vai su X
Lacrime per Riccardo Patrese, lutto nello sport: “Ti ricorderò sempre” - Un grave lutto ha colpito il mondo dello sport e l'ex pilota Riccardo Patrese. Segnala diregiovani.it
Rally e calcio in lutto, addio a Marco Viola - Portiere sui campi minori, pilota e navigatore nelle classi amatoriali, Viola è scomparso a soli 45 anni dopo una malattia ed è pianto da tutti quelli che lo avevano frequentato ... Da varesenews.it