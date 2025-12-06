Spider man giorno rompe la tendenza marvel di 24 anni per l’eroe del mcu che ne ha più bisogno

l’innovazione di “Spider-Man: Brand New Day” nel panorama cinematografico marvel. Il nuovo film “Spider-Man: Brand New Day” rappresenta un punto di svolta significativo per il personaggio di Peter Parker e per l’intero universo cinematografico Marvel. La pellicola, prevista per il 31 luglio 2026 e diretta da Destin Daniel Cretton, segna un’inedita presenza di personaggi principali in un contesto di street-level, allontanandosi dal multiverso di No Way Home. Questa scelta rappresenta un’eccezione alla tradizione Marvel, che fino ad ora non aveva mai inserito un personaggio così rilevante come l’Hulk nei film di Spider-Man. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Spider man giorno rompe la tendenza marvel di 24 anni per l’eroe del mcu che ne ha più bisogno

