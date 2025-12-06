Spider-Man 4 | svelato come il nuovo film si collegherà a Daredevil | Born Again ed è incredibile

Il 2026 si preannuncia come un anno cruciale per i fan Marvel. Due dei progetti più attesi dello studio, Daredevil: Born Again e Spider-Man: Brand New Day, potrebbero essere legati da un filo narrativo molto più spesso di quanto chiunque possa immaginare. La connessione tra le avventure del Diavolo di Hell’s Kitchen e dell’Arrampicamuri potrebbe costituire la spina dorsale di una narrazione condivisa che attraversa televisione e cinema. Per anni, gli appassionati hanno sperato in una collaborazione vera tra Daredevil e Spider-Man. I due vigilanti di strada hanno condiviso innumerevoli avventure nei fumetti, ma nell’MCU i loro percorsi si sono incrociati solo marginalmente, limitandosi all’incontro civile tra Matt Murdock e Peter Parker in Spider-Man: No Way Home. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Spider-Man 4: svelato come il nuovo film si collegherà a Daredevil: Born Again (ed è incredibile)

