Spettatori Inter Como grande risposta del pubblico nerazzurro a San Siro! Il dato
Inter News 24 Spettatori Inter Como, folla numerosa a San Siro: il dato sui tifosi presenti sugli spalti per questo match cruciale. Ancora una volta, il pubblico dell’Inter ha risposto presente in massa. Per la partita contro il Como, sono stati registrati ben 75.022 spettatori a San Siro, con 4.361 tifosi comaschi nel settore ospiti. Un’affluenza imponente che dimostra il grande supporto della tifoseria nerazzurra, sempre pronta a sostenere la squadra in ogni sfida importante. I giocatori stessi, come più volte sottolineato, sentono questa vicinanza e traggono grande energia dalla passione dei propri tifosi. 🔗 Leggi su Internews24.com
