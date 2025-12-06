In un feudo di Porto Venere, dove vi è anche la Contessa Olimpia di Sarzana. Si sviluppa lì ‘Il Matrimonio inaspettato’, un riadattamento della divertente opera buffa del celebre compositore napoletano Giovanni Paisiello (libretto di Pietro Chiari), in forma di concerto e dedicata ai bambini, che sarà portata in scena domani, alle 18.30, nell’auditorium del Dialma Ruggiero di via Monteverdi alla Spezia e lunedì, alle 15.30, in replica, al Castello Malaspina di Calice al Cornoviglio. Lo spettacolo vedrà la partecipazione dei due soprani Chiara Kihlgren (La Contessa Olimpia di Sarzana) e Chiara della Lastra (Vespina), i due baritoni Luis Javier Jimenez Garcia (Il Marchese Tulipano) e Michelangelo Ferri (Giorgino), con l’accompagnamento di Francesco De Mattia al pianoforte e Marco Astesana alla chitarra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spettacolo dedicato ai bambini. In scena il matrimonio inaspettato