Spettacolo dedicato ai bambini In scena il matrimonio inaspettato
In un feudo di Porto Venere, dove vi è anche la Contessa Olimpia di Sarzana. Si sviluppa lì ‘Il Matrimonio inaspettato’, un riadattamento della divertente opera buffa del celebre compositore napoletano Giovanni Paisiello (libretto di Pietro Chiari), in forma di concerto e dedicata ai bambini, che sarà portata in scena domani, alle 18.30, nell’auditorium del Dialma Ruggiero di via Monteverdi alla Spezia e lunedì, alle 15.30, in replica, al Castello Malaspina di Calice al Cornoviglio. Lo spettacolo vedrà la partecipazione dei due soprani Chiara Kihlgren (La Contessa Olimpia di Sarzana) e Chiara della Lastra (Vespina), i due baritoni Luis Javier Jimenez Garcia (Il Marchese Tulipano) e Michelangelo Ferri (Giorgino), con l’accompagnamento di Francesco De Mattia al pianoforte e Marco Astesana alla chitarra. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Gabriella, l’ultima ciumachella, lo spettacolo dedicato a Gabriella Ferri è il prossimo appuntamento di Spettatori in movimento. Di e con Roberta Beba Albanesi, 7 dicembre,ore 17.30 al Teatro di Villa Lazzaroni.Ingresso libero con prenotazione bit.ly/3MfoG8v Vai su X
Il servizio televisivo sullo spettacolo "Nel silenzio della cella" dedicato alla Monaca di Monza che abbiamo messo in scena al Teatro Binario 7, lo scorso 27 novembre, con la compagnia teatrale La Sarabanda #monacadimonza #mariannadeleyva #suorvirgini - facebook.com Vai su Facebook
Spettacolo dedicato ai bambini. In scena il matrimonio inaspettato - Si sviluppa lì ‘Il Matrimonio inaspettato’, un riadattamento della divertente opera buffa del celebre compositore napoletan ... Da msn.com
Spettacolo per bambini: “la Signora della Luce” sabato 13 Dicembre - Appuntamento natalizio per i bambini della scuola alla Biblioteca Rajna con lo spettacolo "La signora della luce", che sarà ... Segnala valtellinanews.it
Lo spettacolo Arcoiris di TerramMare Teatro in scena il 7 dicembre a Massafra. - Per la rassegna di teatro per famiglie L’albero delle Storie, lo spettacolo Arcoiris di TerramMare Teatro – inizialmente previsto per domenica 9 novembre – va in scena domenica 7 dicembre alle ore 18: ... Si legge su politicamentecorretto.com
Cocquio Trevisago accende il dicembre: spettacoli per bambini, musica d’autore e un Natale tutto da ascoltare - Tutti gli eventi sono gratuiti, un invito aperto alla cittadinanza per condividere cultura, bellezza e comunità, accendendo insieme lo spirito del Natale ... Come scrive varesenews.it
Fantasticamente ad Angera è un omaggio a Gianni Rodari per bambini e famiglie - Lo spettacolo della compagnia L'Arca di Noe in scena sabato 6 dicembre alle ore 16 in oratorio per la rassegna Parade del progetto Tutti sull'Arca ... Scrive varesenews.it
Teatro Oscar di Milano, domenica 14 dicembre 2025 alle ore 16:00, va in scena Lo Schiaccianoci, spettacolo per bambini dai 5 ai 10 anni - com) Milano, 3 dicembre 2025 – Al Teatro Oscar di Milano, domenica 14 dicembre 2025 alle ore 16:00, va in scena “Lo Schiaccianoci” pensato per i bambini dai 5 ai 10 anni. Scrive mi-lorenteggio.com