Spettacoli laboratori per i più piccoli libri e biscotti | ecco la Fabbrica del Natale a Lucca

Lucca, 6 dicembre 2025 - Taglio del nastro questo pomeriggio (6 dicembre) alla Fabbrica del Natale nella piazzetta San Carlo. Il saluto dell'amministrazione comunale è stato portato dall’assessore alla cultura Mia Pisano, dal vicesindaco Fabio Barsanti e dagli assessori Remo Santini (turismo) e Paola Granucci (commercio). L’inaugurazione è stata allietata da un concerto “magico Medley Disney” a cura della Jam Academy e dagli elfi trampolieri, nella piazzetta dove è stato allestito un grande albero di Natale donato da Lucca Crea. La giornata è proseguita con Magic Show. il giocoliere di Babbo Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

