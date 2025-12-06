Spesi 60mila euro per sei panchine Continua la corsa agli ‘arredi pazzi’

Quattro panchine in piazzale Roma, altre due ai giardini dell’Alba e in piazzale San Martino. Ferro e legno per accogliere turisti e riccionesi, con lampioni ricurvi a forma di cuore o a simulare movimenti sinuosi in una danza immaginaria. Le installazioni che sono comparse negli ultimi giorni sono certamente ad affetto. "Ma a me lacrimano gli occhi solo a leggere la cifra spesa per allestirle", attacca Stefano Caldari, consigliere comunale di Prima Riccione. Il pianto di colui che fu ex assessore al Turismo non è certo di gioia: "Hanno speso 60mila euro". La determina è chiara. Per l’allestimento delle installazioni, sei in tutto nei tre luoghi scelti, il costo è di pochi euro superiore ai 60mila. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spesi 60mila euro per sei panchine. Continua la corsa agli ‘arredi pazzi’

