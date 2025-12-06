Spesa sanitaria in aumento | per i bergamaschi oltre 1.100 euro l’anno di tasca propria

Le dichiarazioni dei redditi 2025 (relative ai redditi 2024) confermano un quadro sempre più pesante per la provincia di Bergamo: il 68% delle dichiarazioni (41.536 su 61.002) riporta spese sanitarie o farmaceutiche. La media della spesa sostenuta direttamente – ticket, visite, esami privati e farmaci – raggiunge 1.128 euro a dichiarazione, con un incremento di 44 euro rispetto all’anno precedente. Tra i lavoratori attivi la media è di 1.055 euro, +37 euro in un anno. “Questi dati mostrano come la spesa out of pocket sia ormai una tassa aggiuntiva che cresce ogni anno, pesando su lavoratrici e lavoratori – commenta il segretario generale della Cgil Bergamo, Marco Toscano -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

