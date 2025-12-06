Spegne la luce quando bussa la polizia e pensa di farla franca | in casa una pistola e cocaina
Ha spento le luci di casa e ha pensato che bastasse far calare il buio per non incappare in un controllo della polizia. Ma gli agenti lo hanno fermato proprio mentre si aggirava in cucina, con la finestra del balcone aperta e la torcia del telefono accesa. In casa nascondeva una pistola. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
