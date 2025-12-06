Speed skating Ghiotto centra la piazza d’onore ad Heerenveen sui 10000 1500 complicati per Lollobrigida

Si chiude la seconda giornata della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating, in corso ad Heerenveen, nei Paesi Bassi: alla Thialf l’Italia centra il secondo gradino del podio con Davide Ghiotto sui 10000 maschili, gara nella quale è nono Michele Malfatti, mentre Francesca Lollobrigida termina 17ma sui 1500 femminili. Nei 10000 maschili Davide Ghiotto centra la piazza d’onore con il crono di 12:33.37, a 3.74 dal ceco Metod?j Jílek, che vince siglando il primato personale in 12:29.63, mentre completa il podio il francese Timothy Loubineaud, terzo con il personale in 12:36.61, a 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

