Speed skating Davide Ghiotto 2° nei 10000 ad Heerenveen Un podio che lascia tanti dubbi
Davide Ghiotto raccoglie la piazza d’onore sui 10000 metri maschili nella terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating, in corso ad Heerenveen, nei Paesi Bassi: alla Thialf l’azzurro viene battuto dal ceco Metod?j Jílek, che vince la gara, mentre sale sul gradino più basso del podio il transalpino Timothy Loubineaud. Il miglior crono di giornata, però, arriva dalla Division B, ed è del russo naturalizzato polacco Vladimir Semirunniy. Il ceco Metod?j Jílek, sceso in pista dopo l’azzurro, conoscendone dunque tutti i riferimenti, vince siglando il primato personale in 12:29.63, mentre Davide Ghiotto ferma il cronometro in 12:33. 🔗 Leggi su Oasport.it
