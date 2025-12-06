nuovo spin-off di spartacus: house of ashur disponibile in streaming. Dal 5 dicembre 2025, la serie Spartacus: House of Ashur è accessibile in streaming a livello mondiale. Questo nuovo spin-off, prodotto da Starz, rappresenta la prima serie autonoma della franchise iniziata nel 2010 con Spartacus: Blood and Sand. La trama si concentra su una versione alternativa della vicenda dell’ex gladiatore Ashur, mantenendo solo tre personaggi e due interpreti dalla serie originale, dando spazio a una narrazione completamente rinnovata. caratteristiche principali della serie. La serie si distingue per la presenza di Nick E. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Spartycus house of ashur personaggi e attori della serie