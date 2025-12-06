Sparò all’uomo che cercava di demolire la sua casa con una ruspa | assolto

AREZZO – Un verdetto che scuote l’opinione pubblica e riscrive le dinamiche di un evento tragico e drammatico: l a Corte d’Assise di Arezzo ha assolto Sandro Mugnai, l’artigiano di 56 anni, dall’accusa di omicidio volontario per la morte del vicino di casa, il 59enne Gezim Dodoli. I giudici hanno pienamente riconosciuto all’imputato l’aver agito per legittima difesa. Il fatto di sangue risale al 5 gennaio 2023, quando una lite per futili motivi tra i due confinanti sfociò in tragedia, culminando con Dodoli che, a bordo di una ruspa, stava colpendo e danneggiando pesantemente l’abitazione e le proprietà della famiglia Mugnai. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it