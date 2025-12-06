Spariti 2mila euro dalla cassaforte del supermercato denunciati in quattro

È finita con la denuncia di quattro extracomunitari l’indagine svolta dai carabinieri della sezione operativa di Bolzano dopo quanto successo nei giorni scorsi al DM del capoluogo. Nello specifico, i quattro protagonisti di questa vicenda sono ritenuti responsabili di un furto aggravato avvenuto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

