Spariti 2mila euro dalla cassaforte del supermercato denunciati in quattro

È finita con la denuncia di quattro extracomunitari l’indagine svolta dai carabinieri della sezione operativa di Bolzano dopo quanto successo nei giorni scorsi al DM del capoluogo. Nello specifico, i quattro protagonisti di questa vicenda sono ritenuti responsabili di un furto aggravato avvenuto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

