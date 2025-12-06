Spara per sbaglio a un amico mentre gli mostra l' arma | arrestato

Reggiotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane è stato ferito al volto da un colpo di pistola. Dopo essere rientrato a casa sanguinante avrebbe riferito ai genitori di essere caduto, tentando inizialmente di celare l’accaduto. Una volta giunto al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, però, i sanitari, insospettiti dalla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

