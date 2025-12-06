Spara e ferisce l' amico arrestato un giovane a Bagnara Calabra

AGI - Stavano provando un' arma, o forse si erano impegolati in una sfida al di sopra delle loro possibilità. È finita male per i due giovani protagonisti: uno in ospedale in terapia intensiva, l'altro in carcere. E la vicenda è ancora tutta da chiarire. A Bagnara Calabra i carabinieri stanno indagando per ricostruire quanto accaduto nella serata di ieri, dopo che un ragazzo è arrivato al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria con un proiettile conficcato nella zona cervicale e una profonda ferita al volto. Il giovane era tornato a casa sanguinante e ai genitori aveva raccontato di essersi ferito cadendo. 🔗 Leggi su Agi.it

