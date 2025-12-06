Spalletti pentito del tatuaggio dello Scudetto? Parla il tatuatore | Ne sono convinto

I match tra Napoli e Juventus parlano da soli, non hanno bisogno di certo di presentazioni. Questa volta, però, l'atmosfera è ancor più calda del solito. Gran parte del "merito" è di Luciano Spalletti, diventato da qualche settimana allenatore della Juventus. Il tecnico toscano è tornato in Serie A dopo lo Scudetto vinto con il Napoli e dopo aver affermato che dopo i partenopei non avrebbe più allenato un club italiano. L'approdo di Spalletti in bianconero non è ovviamente andato giù a molti tifosi azzurri, che ora si chiedono se il loro ex tecnico non sia addirittura pentito di essersi tatuato sul braccio il tricolore vinto.

Valentino Russo, tatuatore del famoso Scudetto sull'avambraccio di Spalletti, ha rilasciato un'intervista "Sono convinto che non se ne sia mai pentito", "Ora alla Juve? Che male c'è". Chiede solo applausi ai tifosi del Napoli per l'ex #Spalletti #Juventus #SS

Valentino Russo, tatuatore del famoso Scudetto sull'avambraccio di Spalletti, ha rilasciato un'intervista a la Repubblica "Sono convinto che non se ne sia mai pentito", non ha dubbi su questo Per domani sera al Maradona chiede solo applausi per l'attuale

