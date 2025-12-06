Spalletti Napoli il tecnico riavvolge il nastro | Lì un’emozione tremenda ci siamo resi felici a vicenda Le belle storie hanno il potere dell’immortalità
Spalletti Napoli, il tecnico bianconero emoziona alla vigilia del ritorno al Maradona: le parole sul tricolore vinto e l’analisi su chi è favorita. La vigilia di Napoli-Juventus è dominata inevitabilmente dal ritorno di Luciano Spalletti nel luogo dove ha scritto la pagina più bella della storia recente partenopea. In conferenza stampa, l’attuale tecnico della Vecchia Signora ha messo da parte per un attimo la rivalità sportiva e le tensioni della classifica per aprire il cuore ai ricordi. L’allenatore di Certaldo ha definito il suo rapporto con la città e con quel trionfo in termini assoluti e poetici, sottolineando come quel legame vada oltre i colori delle maglie che si indossano oggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
