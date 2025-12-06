Spalletti | Io e il Napoli ci siamo resi felici a vicenda le belle storie hanno il potere dell’immortalità

Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni integrali. Spalletti: «La maglia della Juve è cucita per vincere. Conte? Allenatore top». Importante giocare dopo tre vittorie di fila? «Sì ma la maglia della Juventus è stata tessuta per questo, per vincere le partite. Non viviamo un periodo bellissimo ma deve essere il nostro status. Importante perché ci arrivi con fiducia, ma dobbiamo essere anime forti e liberi. Importante vedere che in allenamento si vanno ad acchiappare cose nuove. Ci sono momenti che durano giorni e settimane che passano in un attimo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

