Spalletti il tatuatore svela | Voleva essere accompagnato ogni giorno dal ricordo indelebile dello scudetto vinto con il Napoli

Calcionews24.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti, il tatuatore svela a sorpresa: «Voleva essere accompagnato sempre dal ricordo dello scudetto vinto con il Napoli» Valentino Russo, l’artista che ha realizzato il celebre tatuaggio del terzo scudetto del Napoli sull’avambraccio di Luciano Spalletti, ha raccontato la sua storia e le sue sensazioni in un’intervista rilasciata a Repubblica in vista di Napoli?Juve. VALORE . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

