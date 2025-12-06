Spalletti il tatuatore | Luciano non si è mai pentito di quel tatuaggio Era sicurissimo e voleva ricordare Napoli ogni giorno

. Così Valentino Russo. Valentino Russo, tatuatore del celebre tatuaggio del terzo scudetto del Napoli che Spalletti ha sull’avambraccio, è stato intervistato da Repubblica verso Napoli Juve. VALORE TATUAGGIO – « I tatuaggi servono spesso per rivivere i momenti speciali della propria vita. Luciano Spalletti voleva essere accompagnato ogni giorno dal ricordo indelebile dello scudetto vinto con il Napoli e per questo si rivolse a me. Era sicurissimo di quello che stava facendo e sono convinto che non se ne sia mai pentito ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

