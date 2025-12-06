Spalletti il tatuatore | Luciano non si è mai pentito di quel tatuaggio Era sicurissimo e voleva ricordare Napoli ogni giorno
. Così Valentino Russo. Valentino Russo, tatuatore del celebre tatuaggio del terzo scudetto del Napoli che Spalletti ha sull’avambraccio, è stato intervistato da Repubblica verso Napoli Juve. VALORE TATUAGGIO – « I tatuaggi servono spesso per rivivere i momenti speciali della propria vita. Luciano Spalletti voleva essere accompagnato ogni giorno dal ricordo indelebile dello scudetto vinto con il Napoli e per questo si rivolse a me. Era sicurissimo di quello che stava facendo e sono convinto che non se ne sia mai pentito ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Dal tatuaggio di Spalletti a quello di Manna, passando per la juventinità di Conte, la sfida tra Napoli e Juve è anche un match tra amori scritti sulla pelle. Spalletti ha scritto la storia di Napoli, vincendo lo scudetto dopo 33 anni. Conte ha scritto la storia della Juv - facebook.com Vai su Facebook
La vita a Castel Volturno, lo scudetto, il tatuaggio: Spalletti, il Napoli e il passato che torna Vai su X
Spalletti, il tatuatore: «Luciano non si è mai pentito di quel tatuaggio. Era sicurissimo e voleva ricordare Napoli ogni giorno». Così Valentino Russo - Spalletti, il tatuatore: «Luciano non si è mai pentito di quel tatuaggio. Scrive juventusnews24.com
Il tatuatore di Spalletti svela la verità sul tatuaggio dello Scudetto del Napoli: non lo voleva così - L'autore del tatuaggio di Luciano Spalletti con lo Scudetto del Napoli svela che l'attuale tecnico della Juventus era andato da lui con un'altra richiesta ... Lo riporta fanpage.it
Spalletti allenatore alla Juve, l’ipotesi scatena i tifosi del Napoli: “E il tatuaggio?” - A Napoli questa mattina, quando poco dopo mezzogiorno si è saputo dell’esonero di Tudor, ne parlavano davvero ... Come scrive corrieredellosport.it