Spalletti il tatuatore | Luciano non si è mai pentito di quel tatuaggio Era sicurissimo e voleva ricordare Napoli ogni giorno

Juventusnews24.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Così Valentino Russo. Valentino Russo, tatuatore del celebre tatuaggio del terzo scudetto del Napoli che Spalletti ha sull’avambraccio, è stato intervistato da  Repubblica verso Napoli Juve. VALORE TATUAGGIO – « I tatuaggi servono spesso per rivivere i momenti speciali della propria vita. Luciano Spalletti voleva essere accompagnato ogni giorno dal ricordo indelebile dello scudetto vinto con il Napoli e per questo si rivolse a me. Era sicurissimo di quello che stava facendo e sono convinto che non se ne sia mai pentito ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Spalletti, il tatuatore: «Luciano non si è mai pentito di quel tatuaggio. Era sicurissimo e voleva ricordare Napoli ogni giorno»

