Spalletti Gara contro il Napoli dirà molto sul nostro futuro

TORINO (ITALPRESS) – "La maglia della Juve è stata tessuta per questo: per vincere le partite. Domani è importante, ci arriviamo in fiducia. Anche in allenamento vedo cose nuove e questo mi trasmette fiducia". Così, in conferenza stampa, alla vigilia di Napoli-Juventus, il tecnico del club bianconero, Luciano Spalletti. "Ci sono settimane che passano in un attimo. Poi ci sono partite che rimangono nella storia. Questa è una di quelle partite, che dirà molto sul futuro del nostro campionato: gli dedicheremo tutte le forze abbiamo. Esame di maturità? Sì, si può dire così. Dobbiamo farci trovare pronti.