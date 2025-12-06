Spalletti Gara contro il Napoli dirà molto sul nostro futuro
TORINO (ITALPRESS) – “La maglia della Juve è stata tessuta per questo: per vincere le partite. Domani è importante, ci arriviamo in fiducia. Anche in allenamento vedo cose nuove e questo mi trasmette fiducia”. Così, in conferenza stampa, alla vigilia di Napoli-Juventus, il tecnico del club bianconero, Luciano Spalletti. “Ci sono settimane che passano in un attimo. Poi ci sono partite che rimangono nella storia. Questa è una di quelle partite, che dirà molto sul futuro del nostro campionato: gli dedicheremo tutte le forze abbiamo. Esame di maturità? Sì, si può dire così. Dobbiamo farci trovare pronti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Luciano #Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Napoli: "La maglia della Juventus è stata tessuta per questo, per vincere le partite". - facebook.com Vai su Facebook
I COMMENTI - Ritorno di Spalletti, de Giovanni: "Baci e abbracci prima, fischi durante la gara", il Prof. Siciliano: "Ignorare e basta, ma sono certo sia affezionato a noi", Aiello: "Non fischierò per mostrare sportività ai più giovani" ift.tt/JvXLgzy Vai su X
Spalletti: “La partita di domani potrà dire tanto di noi. McKennie giocatore ideale per ogni allenatore. Koopmeiners geniale. Su Locatelli…” - Luciano Spalletti sta parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli. Da tuttojuve.com
Spalletti, conferenza Napoli-Juve: La Grande Bellezza, cita Elkann e pizzica Conte, "Non lo conosco" - Il tecnico bianconero presenta la sfida del Maradona: "Dirà molto su cosa siamo. Secondo tuttosport.com
Spalletti: “La partita di domani potrà dire tanto di noi. McKennie giocatore ideale per ogni allenatore. - Luciano Spalletti sta parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli. tuttojuve.com scrive
Juve, Spalletti: "Gara che dirà molto sul futuro, è dura contro i Campioni. Su Conte..." - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Napoli. Scrive tuttonapoli.net
Pagina 2 | Spalletti, conferenza Napoli-Juve: La Grande Bellezza, cita Elkann e pizzica Conte, "Non lo conosco" - Il tecnico bianconero presenta la sfida del Maradona: "Dirà molto su cosa siamo. Segnala tuttosport.com
Napoli-Juventus, Spalletti: «In azzurro ho vissuto emozioni immortali» - «Non viviamo un periodo bellissimo, ma scendiamo sempre in campo per vincere le partite. Scrive ilmattino.it