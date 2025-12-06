Spalletti da brividi in conferenza stampa ricorda l’esperienza al Napoli | Sarà immortale poi sulla sfida a Conte

Spazionapoli.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti torna al Maradona per la prima volta da avversario. Il tecnico della Juventus ha raccontato le sensazioni di un rientro speciale, legato al ricordo dello scudetto conquistato con il Napoli. Alla vigilia della sfida contro i campioni d’Italia ha parlato della sua esperienza in città, dell’importanza del match e del rapporto professionale con Antonio Conte. Una conferenza intensa, che ha riacceso emozioni e preparato il terreno per una serata dal peso significativo. Il legame con Napoli e il ritorno nello stadio del tricolore. Spalletti ha dedicato ampio spazio al suo passato partenopeo, ripercorrendo due stagioni che hanno segnato la sua carriera. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

spalletti da brividi in conferenza stampa ricorda l8217esperienza al napoli sar224 immortale poi sulla sfida a conte

© Spazionapoli.it - Spalletti da brividi in conferenza stampa ricorda l’esperienza al Napoli: “Sarà immortale”, poi sulla sfida a Conte

News recenti che potrebbero piacerti

spalletti brividi conferenza stampaSpalletti, diretta conferenza Napoli-Juventus: le dichiarazioni in tempo reale - E lo farà da condottiero della Juventus, che sta cercando di rialzare dopo un periodo difficile: tre vittori ... Riporta tuttosport.com

spalletti brividi conferenza stampaNapoli-Juventus, la conferenza di Spalletti LIVE alle 16.30 - 30 interverrà nella conferenza stampa della vigilia per presentare il match in programma al ... Come scrive sport.sky.it

spalletti brividi conferenza stampaLIVE – Napoli Juventus, Spalletti in conferenza stampa: segui con noi la diretta - it della conferenza stampa di Luciano Spalletti per presentare la gara di domani tra la sua Juventus ed il ... Secondo iamnaples.it

Napoli-Juventus, quando parla Spalletti in conferenza stampa - partita di Luciano Spalletti, un appuntamento molto atteso dai tifosi e dagli addetti ai lavori per comprendere le ... Lo riporta ilbianconero.com

spalletti brividi conferenza stampaConferenza stampa Spalletti in vista di Napoli Juve: le sue dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia della sfida della 14a giornata - Conferenza stampa Spalletti in vista di Napoli Juve: le sue dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia della sfida della 14a giornata La Juventus si appresta a vivere una partita fondamentale, ... Si legge su calcionews24.com

spalletti brividi conferenza stampaConferenza stampa Spalletti post Juve Udinese Coppa Italia: le sue dichiarazioni dopo il match degli ottavi di finale 2025/26 - Conferenza stampa Spalletti post Juve Udinese Coppa Italia: le sue dichiarazioni dopo il match degli ottavi di finale 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Luciano Spalletti ha parlato in conferenza ... Lo riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Brividi Conferenza Stampa