Spalletti da brividi in conferenza stampa ricorda l’esperienza al Napoli | Sarà immortale poi sulla sfida a Conte
Luciano Spalletti torna al Maradona per la prima volta da avversario. Il tecnico della Juventus ha raccontato le sensazioni di un rientro speciale, legato al ricordo dello scudetto conquistato con il Napoli. Alla vigilia della sfida contro i campioni d’Italia ha parlato della sua esperienza in città, dell’importanza del match e del rapporto professionale con Antonio Conte. Una conferenza intensa, che ha riacceso emozioni e preparato il terreno per una serata dal peso significativo. Il legame con Napoli e il ritorno nello stadio del tricolore. Spalletti ha dedicato ampio spazio al suo passato partenopeo, ripercorrendo due stagioni che hanno segnato la sua carriera. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
News recenti che potrebbero piacerti
«Tornare al Maradona sarà un'emozione incandescente. Ho tantissimi amici e bambini che mi aspettano, conterà quello che sarà il mio sentimento d'affetto nei loro confronti, non come sarò accolto». Luciano Spalletti non nasconde i brividi per il ritorno in quel - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti, diretta conferenza Napoli-Juventus: le dichiarazioni in tempo reale - E lo farà da condottiero della Juventus, che sta cercando di rialzare dopo un periodo difficile: tre vittori ... Riporta tuttosport.com
Napoli-Juventus, la conferenza di Spalletti LIVE alle 16.30 - 30 interverrà nella conferenza stampa della vigilia per presentare il match in programma al ... Come scrive sport.sky.it
LIVE – Napoli Juventus, Spalletti in conferenza stampa: segui con noi la diretta - it della conferenza stampa di Luciano Spalletti per presentare la gara di domani tra la sua Juventus ed il ... Secondo iamnaples.it
Napoli-Juventus, quando parla Spalletti in conferenza stampa - partita di Luciano Spalletti, un appuntamento molto atteso dai tifosi e dagli addetti ai lavori per comprendere le ... Lo riporta ilbianconero.com
Conferenza stampa Spalletti in vista di Napoli Juve: le sue dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia della sfida della 14a giornata - Conferenza stampa Spalletti in vista di Napoli Juve: le sue dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia della sfida della 14a giornata La Juventus si appresta a vivere una partita fondamentale, ... Si legge su calcionews24.com
Conferenza stampa Spalletti post Juve Udinese Coppa Italia: le sue dichiarazioni dopo il match degli ottavi di finale 2025/26 - Conferenza stampa Spalletti post Juve Udinese Coppa Italia: le sue dichiarazioni dopo il match degli ottavi di finale 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Luciano Spalletti ha parlato in conferenza ... Lo riporta juventusnews24.com