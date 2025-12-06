Spalletti alla vigilia di Napoli-Juventus | Ho vissuto grandi emozioni con Inter Roma e Napoli ma oggi…
Inter News 24 Spalletti, attualmente tecnico bianconero, ha analizzato il match del Maradona e la sua carriera tra i top club italiani. Alla vigilia del big match contro il Napoli al Maradona, Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa, rispondendo alle domande riguardanti la preparazione della sua squadra e il significato della partita. L’importanza delle vittorie consecutive – «La maglia della Juventus è stata tessuta per vincere le partite. È chiaro che non stiamo vivendo un periodo bellissimo, ma arriviamo con più fiducia. È importante vedere che in allenamenti si vanno ad acchiappare cose nuove. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Spazio Napoli. . Spalletti non dimentica Napoli Alla vigilia del big match al Maradona, il tecnico della Juventus ricorda l'emozione vissuta per lo Scudetto Poi ricorda che le belle storie sono immortali, proprio come quella tra Spalletti e Napoli #Spalletti # - facebook.com Vai su Facebook
Mister #Spalletti in Conferenza Stampa alla vigilia di #NapoliJuventus #SerieA Vai su X
Conferenza Spalletti vigilia Napoli-Juventus: niente formazione, poi si scatena su McKennie - Juventus come di una partita davvero molto importante. Come scrive juvelive.it
Juventus, Spalletti: "Il ko di Vlahovic apre spazi agli altri. Napoli? Legame immortale" - Alla vigilia del grande appuntamento tra Napoli e Juventus, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, preparando l’ambiente a una serata. Scrive tuttomercatoweb.com
DAZN - Juventus, Spalletti: "Con il Napoli un'emozione tremenda, lì ho passato 2 stagioni bellissime, conosco la forza del Maradona" - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN alla vigilia della sfida contro il Napoli: "Troviamo un avversario forte, sono i campioni d’Italia e soprattutto ... napolimagazine.com scrive
Juve, Spalletti in conferenza: "A Napoli emozione tremenda, le belle storie sono immortali" - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Napoli. Si legge su tuttonapoli.net
Napoli-Juventus, Spalletti: “Esame di maturità, belle storie immortali. Conte? Allenatore top” - Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta della Juventus sul campo del Napoli. Secondo europacalcio.it
Juve, vigilia lampo a Napoli: Spalletti cambia programma - Juve, vigilia lampo a Napoli: Spalletti cambia programma Per Luciano Spalletti non sarà una vigilia qualunque. Da forzazzurri.net