Spalletti alla vigilia di Napoli-Juventus | Ho vissuto grandi emozioni con Inter Roma e Napoli ma oggi…

Internews24.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Spalletti, attualmente tecnico bianconero, ha analizzato il match del Maradona e la sua carriera tra i top club italiani. Alla vigilia del big match contro il Napoli al Maradona, Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa, rispondendo alle domande riguardanti la preparazione della sua squadra e il significato della partita. L’importanza delle vittorie consecutive – «La maglia della Juventus è stata tessuta per vincere le partite. È chiaro che non stiamo vivendo un periodo bellissimo, ma arriviamo con più fiducia. È importante vedere che in allenamenti si vanno ad acchiappare cose nuove. 🔗 Leggi su Internews24.com

spalletti alla vigilia di napoli juventus ho vissuto grandi emozioni con inter roma e napoli ma oggi8230

© Internews24.com - Spalletti alla vigilia di Napoli-Juventus: «Ho vissuto grandi emozioni con Inter, Roma e Napoli, ma oggi…»

Approfondisci con queste news

spalletti vigilia napoli juventusConferenza Spalletti vigilia Napoli-Juventus: niente formazione, poi si scatena su McKennie - Juventus come di una partita davvero molto importante. Come scrive juvelive.it

spalletti vigilia napoli juventusJuventus, Spalletti: "Il ko di Vlahovic apre spazi agli altri. Napoli? Legame immortale" - Alla vigilia del grande appuntamento tra Napoli e Juventus, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, preparando l’ambiente a una serata. Scrive tuttomercatoweb.com

spalletti vigilia napoli juventusDAZN - Juventus, Spalletti: "Con il Napoli un'emozione tremenda, lì ho passato 2 stagioni bellissime, conosco la forza del Maradona" - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN alla vigilia della sfida contro il Napoli: "Troviamo un avversario forte, sono i campioni d’Italia e soprattutto ... napolimagazine.com scrive

spalletti vigilia napoli juventusJuve, Spalletti in conferenza: "A Napoli emozione tremenda, le belle storie sono immortali" - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro il Napoli. Si legge su tuttonapoli.net

spalletti vigilia napoli juventusNapoli-Juventus, Spalletti: “Esame di maturità, belle storie immortali. Conte? Allenatore top” - Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta della Juventus sul campo del Napoli. Secondo europacalcio.it

spalletti vigilia napoli juventusJuve, vigilia lampo a Napoli: Spalletti cambia programma - Juve, vigilia lampo a Napoli: Spalletti cambia programma Per Luciano Spalletti non sarà una vigilia qualunque. Da forzazzurri.net

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Vigilia Napoli Juventus