Space X di Musk verso la galassia finanziaria | raddoppia il valore e si prepara a entrare in borsa

L’azienda aerospaziale Space X di Elon Musk sta preparando una vendita di azioni, sulla base di una valutazione del gruppo che ammonta a 800 miliardi di dollari. A riferirlo è stato il Wall street journal, spiegando che il valore aziendale è raddoppiato rispetto all’ultima vendita di titoli, avvenuta cinque mesi fa. Il successo di questa mossa potrebbe aumentare ulteriormente la fortuna personale del tycoon, che all’inizio di ottobre, secondo Forbes, è diventato il primo uomo a raggiungere i 500 miliardi di dollari di patrimonio stimato. Peraltro, secondo gli altri media, Musk detiene anche il 42% del capitale di Space X. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Space X di Musk verso la galassia finanziaria: raddoppia il valore e si prepara a entrare in borsa

