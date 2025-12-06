Spaccio vendette estorsioni Gangster a Roma | 16 arresti

Estorsioni, sparatorie, un tentativo di rapimento, la volontà di vendicarsi. Armi. E droga, tanta. Ieri mattina, all’alba, su delega della direzione distrettuale antimafia, i carabinieri hanno eseguito a Roma sedici . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Spaccio, vendette, estorsioni. Gangster a Roma: 16 arresti

Argomenti simili trattati di recente

Operazione antidroga nel Rione Conocal di Ponticelli: i Carabinieri arrestano un 19enne e sequestrano oltre 14 grammi di stupefacenti e 410 euro. Smantellata una piazza di spaccio attiva nell’area orientale di Napoli. - facebook.com Vai su Facebook

Spaccio, estorsioni e mafia. Blitz dal Barese al Salento: 8 arresti. In carcere scovati 22 smartphone e droga - Operazione dei Carabinieri a Modugno, Noicattaro, Rutigliano (Bari) e nella città di Lecce: detenzione ai fini di spaccio di sostanze ... quotidianodipuglia.it scrive

Spaccio, dossier in Procura: "Estorsioni e minacce, emergenza da risolvere" - Spaccio, dossier in Procura: "Estorsioni e minacce, emergenza da risolvere" Lepore incontra il procuratore Guido: "Cittadini sotto ricatto, bisogna agire". Si legge su ilrestodelcarlino.it

Spaccio di droga e estorsione di tipo mafioso, 8 arresti - In corso un'operazione dei carabinieri della Compagnia di Modugno, in provincia di Bari, che, a conclusione di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale del capoluogo ... Come scrive rainews.it

Lo spaccio di droga in fabbrica e le estorsioni per il Natale del boss in carcere: otto arresti - Ma nel reparto saldatura, oltre a realizzare componenti per automobili, avrebbe confezionato dosi di droga. Da rainews.it

Scafati, condanne per estorsioni, spaccio e stese: 223 anni di cella ai violenti - quelle emesse ieri mattina dal Gup del Tribunale di Salerno, al termine dei ... Come scrive ilmattino.it

Spaccio ed estorsioni: 19 arresti. Minacciavano i clienti fingendosi Casamonica - I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno eseguito 19 arresti a seguito di un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Tivoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei ... Scrive iltempo.it