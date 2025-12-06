Spaccata al Conad scoperta la banda Quattro romeni denunciati dalla Mobile
di Laura Valdesi SIENA Il colpo in sette minuti, poi la fuga con la cassaforte. "Blitz di professionisti", aveva commentato Duccio Carapelli a poche ore dall’irruzione nel nuovissimo punto vendita Conad a Fontebecci. Un’azione fulminea e senza scrupoli, come mai si erano viste in città. Avevano usato una macchina ed un furgone, entrambi rubati ad Arbia, uno dei quali della Lavanderia senese. La macchina si era messa sul lato dell’ingresso, un’Alfa, come a chiudere nel caso arrivasse qualcuno. Poi a retromarcia avevano buttato giù i paletti. Con la seconda botta aveva abbattuto la vetrata accanto alla porta scorrevole. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Spaccata al Conad, scoperta la banda. Quattro romeni denunciati dalla Mobile - Sequestrato un sistema che accende i veicoli senza chiavi ... Secondo lanazione.it
Stesso supermercato, identico colpo: ancora una spaccata della banda della Fiat Panda - La banda della Fiat Panda torna a colpire, e lo fa a distanza di una settimana allo stesso modo. Segnala romatoday.it
Il commando della Fiat Panda che ha spaccato la vetrata del Conad per rubare la cassaforte - Con quattro auto, tutte rubate, si sono presentati nel cuore della notte davanti al Conad messo nel mirino. Scrive romatoday.it
Spaccata alla Conad. Rubata cassaforte: ladri in fuga nella notte - Basta poco toglierselo di mezzo: un paranco a leva. Da ilrestodelcarlino.it