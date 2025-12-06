spaccata al conad scoperta la banda quattro romeni denunciati dalla mobile

di Laura Valdesi SIENA Il colpo in sette minuti, poi la fuga con la cassaforte. "Blitz di professionisti", aveva commentato Duccio Carapelli a poche ore dall’irruzione nel nuovissimo punto vendita Conad a Fontebecci. Un’azione fulminea e senza scrupoli, come mai si erano viste in città. Avevano usato una macchina ed un furgone, entrambi rubati ad Arbia, uno dei quali della Lavanderia senese. La macchina si era messa sul lato dell’ingresso, un’Alfa, come a chiudere nel caso arrivasse qualcuno. Poi a retromarcia avevano buttato giù i paletti. Con la seconda botta aveva abbattuto la vetrata accanto alla porta scorrevole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

