Sosta il nuovo piano non decolla Ok solo la fascia gratis alla Cavina
Qualche euro risparmiato per migliaia di automobilisti, ma anche le due nuove aree di parcheggio a pagamento desolatamente vuote. Ci sono più ombre che luci nel bilancio del nuovo piano sosta introdotto ormai un anno fa dal Comune per migliorare l’accessibilità del centro storico. La buona notizia, forse l’unica nel pacchetto di provvedimenti annunciato a fine 2024 dalla Giunta, è il dato di quanti in questo periodo hanno potuto usufruire delle prime tre ore di sosta gratuita all’interno del parcheggio a sbarre della palestra Cavina. Dal 1° dicembre del 2024 al 30 novembre 2025, nel grande spazio su due piani a ridosso del centro storico, hanno parcheggiato gratuitamente 36. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
