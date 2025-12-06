Sorteggio Mondiali 2026 premio per la pace a Trump tra le critiche

(Adnkronos) – La Fifa ha consegnato stasera, durante il sorteggio della fase a gironi dei Mondiali 2026, la prima edizione del nuovo “Peace Prize – Football Unites the World” al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il riconoscimento, voluto personalmente dal presidente Gianni Infantino e dedicato a chi offre un contributo “eccezionale” alla pace globale, è nato a sorpresa il mese scorso annunciato dal presidente Fifa sui suoi canali Instagram. Infantino ha spiegato i motivi sul palco: “Abbiamo deciso di assegnare il Premio 2025 a Trump per l’Impegno messo nel portare pace nel mondo, attraverso la propria leadership e le proprie azioni”. 🔗 Leggi su Seriea24.it