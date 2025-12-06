Sorteggio Mondiali 2026 premio per la pace a Trump tra le critiche
(Adnkronos) – La Fifa ha consegnato stasera, durante il sorteggio della fase a gironi dei Mondiali 2026, la prima edizione del nuovo “Peace Prize – Football Unites the World” al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il riconoscimento, voluto personalmente dal presidente Gianni Infantino e dedicato a chi offre un contributo “eccezionale” alla pace globale, è nato a sorpresa il mese scorso annunciato dal presidente Fifa sui suoi canali Instagram. Infantino ha spiegato i motivi sul palco: “Abbiamo deciso di assegnare il Premio 2025 a Trump per l’Impegno messo nel portare pace nel mondo, attraverso la propria leadership e le proprie azioni”. 🔗 Leggi su Seriea24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
LaPresse. . Andrea Bocelli apre la cerimonia del sorteggio dei Mondiali 2026 al Kennedy Center di Washington con un’emozionante interpretazione di “Nessun Dorma”. #Bocelli #NessunDorma #Mondiali2026 #WorldCup2026 #KennedyCenter #Washington - facebook.com Vai su Facebook
Heidi Klum, è lei la superstar che presenterà il sorteggio dei Mondiali 2026 Vai su X
Premio per la pace a Donald Trump dalla Fifa al sorteggio dei Mondiali 2026 ed è polemica, "nessun candidato" - Donald Trump è stato omaggiato dalla Fifa con il premio “Peace Prize – Football Unites the World”. Come scrive virgilio.it
Mondiali 2026, il sorteggio. Se qualificata l'Italia incontrerà Canada, Qatar e Svizzera - LIVEBLOG - Andrea Bocelli apre la cerimonia, i Village People l ... Scrive ansa.it
Sorteggio Coppa del Mondo FIFA 2026: gironi, squadre, formato, Trump, premio per la pace - Dopo settimane di preparazione politicamente intensa al sorteggio della Coppa del Mondo FIFA 2026 e alla presenza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, l’attenzione si è rapidamente spostata ... Secondo oltrelalinea.news
Mondiali 2026, il sorteggio. Trump riceve il premio "Fifa per la pace" da Infantino. "Da bambino vidi Pelè giocare, uno dei migliori' - Donald Trump ha ringraziato i leader di Canada e Messico per la "straordinaria" cooperazione in vista dei Mondiali 2026. Riporta affaritaliani.it
Sorteggio Mondiali 2026, premio per la pace a Trump tra le critiche - La Fifa ha consegnato stasera, durante il sorteggio della fase a gironi dei Mondiali 2026, la prima edizione del nuovo "Peace Prize – Football Unites the World" al presidente degli Stati ... Si legge su msn.com
Mondiali 2026, l’evento politico di Trump. In mancanza del Nobel, riceverà il Premio Fifa per la pace (L’Equipe) - L'Equipe ha dedicato ampio al sorteggio dei gironi del Mondiale 2026 sottolineandone i connotati politici che lo caratterizzano. Da ilnapolista.it