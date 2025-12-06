Sorteggio Mondiali 2026 | Italia fortunata ma il cammino è ancora lungo
Inter News 24 Sorteggio del Mondiale 2026 sorride all’Italia, ma le insidie non mancano: le insidie nascoste nel cammino dell’Italia. Il sorteggio del Mondiale 2026, che si disputerà tra Canada, USA e Messico, ha regalato all’Italia un quadro abbastanza favorevole, con il gruppo composto da Canada, Svizzera e Qatar. Nessuna delle grandi rivali come Spagna, Francia, Argentina o Brasile è stata inserita nel nostro gruppo, e nemmeno la temibile Norvegia, che rischiava di essere una seria minaccia dalla terza fascia. Un sorteggio che ha portato un po’ di ottimismo, ma che, come sempre, dovrà essere confermato sul campo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
Heidi Klum, è lei la superstar che presenterà il sorteggio dei Mondiali 2026 Vai su X
MONDIALI 2026 | L'Argentina campione in carica pesca l'Austria, il Brasile di Ancelotti il Marocco. Sorteggio a Washington: Spagna con Uruguay, Norvegia per Francia #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Sorteggio Mondiali, i gironi in diretta: l’Italia aspetta il sorteggio anche se non è qualificata - Nel tabellone della fase finale anche l'Italia di Gattuso che si giocerà l'ultima chance di qualificazione ai playoff ... Secondo fanpage.it
Mondiali 2026, sorteggio favorevole per l'Italia: ecco le avversarie in caso di qualificazione - Il se è ovviamente d’obbligo ma una volta passati i playoff, gli azzurri avrebbero l’opportunità di superare il girone ... Da ilmessaggero.it
Sorteggio Mondiali 2026, Italia in quarta fascia: il girone migliore e peggiore - In primis, non partecipare al terzo Mondiale ma poi ecco le peggiori e migliori opzioni stando in quarta fascia ... Scrive quifinanza.it
Sorteggio Mondiali 2026, diretta: ecco le possibili avversarie dell'Italia in caso di vittoria ai playoff - L'Italia, così come le altre partecipanti, scoprirà a Washington il suo destino, seppur gli azzurri debbano ... Riporta ilgazzettino.it
Sorteggio Mondiali 2026, gironi svelati: chi affronterà l'Italia se qualificata - Sorteggio Mondiali 2026: gironi definiti, spettacolo al Kennedy Center e tre Paesi pronti a ospitare la Coppa del Mondo più grande di sempre. notizie.it scrive
Sorteggio a Washington, Il Messaggero: "Mondiali 2026, girone facile (se ci arriviamo)" - "Mondiali 2026, girone facile (se ci arriviamo)" è il titolo in prima pagina de Il Messaggero che commenta così il sorteggio Mondiale. Si legge su tuttomercatoweb.com