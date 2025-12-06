Sorteggio Mondiali 2026 | Italia fortunata ma il cammino è ancora lungo

Internews24.com | 6 dic 2025

Inter News 24 Sorteggio del Mondiale 2026 sorride all’Italia, ma le insidie non mancano: le insidie nascoste nel cammino dell’Italia. Il sorteggio del Mondiale 2026, che si disputerà tra Canada, USA e Messico, ha regalato all’Italia un quadro abbastanza favorevole, con il gruppo composto da Canada, Svizzera e Qatar. Nessuna delle grandi rivali come Spagna, Francia, Argentina o Brasile è stata inserita nel nostro gruppo, e nemmeno la temibile Norvegia, che rischiava di essere una seria minaccia dalla terza fascia. Un sorteggio che ha portato un po’ di ottimismo, ma che, come sempre, dovrà essere confermato sul campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

sorteggio mondiali 2026 italia fortunata ma il cammino 232 ancora lungo

© Internews24.com - Sorteggio Mondiali 2026: Italia fortunata, ma il cammino è ancora lungo

