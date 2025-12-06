Sorteggi Mondiali Donald Trump riceve il FIFA Peace Prize I dettagli sul riconoscimento per il presidente degli USA
Inter News 24 Sorteggi Mondiali, Donald Trump premiato, nel corso della cerimonia, con il FIFA Peace Prize. Tutti i dettagli sulla serata di ieri. Nel corso di una cerimonia che ha catturato l’attenzione mondiale, Donald Trump è stato insignito del primo FIFA Peace Prize, un riconoscimento istituito dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, per premiare le sue azioni straordinarie a favore della pace. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la decisione è arrivata in un momento in cui Trump ha assunto un ruolo significativo nel contesto internazionale, tanto da accogliere la federazione iraniana negli Stati Uniti per il Mondiale di calcio, dimostrando un impegno inaspettato per l’inclusione e il dialogo internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com
