Sorpreso a guidare di nuovo senza patente ed ha violato il Daspo urbano | 26enne denunciato 2 volte in poche
Due denunce alla Procura nel giro di pochissime ore e una sanzione per ubriachezza. A finire nei guai, un ventiseienne agrigentino. Il giovane, durante un controllo, è stato trovato senza patente di guida. Non essendo la prima volta, è stato denunciato. Notti in bianco, soldi bruciati e vite. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
Per 16 anni fuori dai radar del Marvel post Endgame, il Leader rientra a sorpresa in Captain America: Brave New World. Avrebbe potuto guidare un film su Hulk. Troppo scontato. Tim Blake Nelson diventa invece il villain sotterraneo che lancia il conto alla rove - facebook.com Vai su Facebook
Chi viene sorpreso a guidare senza patente per due volte in due anni commette un reato, la Consulta conferma la norma - Il caso oggetto del riguarda una persona accusata di guida senza patente con recidiva, cioè dopo essere già stata fermata una prima volta. Segnala ilfattoquotidiano.it
Sorpreso senza biglietto, aggredisce il controllore - Un uomo di 30 anni, sorpreso senza biglietto, ha aggredito il controllore sul treno Torino - Si legge su rainews.it