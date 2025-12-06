Sorpreso a guidare di nuovo senza patente ed ha violato il Daspo urbano | 26enne denunciato 2 volte in poche

Agrigentonotizie.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due denunce alla Procura nel giro di pochissime ore e una sanzione per ubriachezza. A finire nei guai, un ventiseienne agrigentino. Il giovane, durante un controllo, è stato trovato senza patente di guida. Non essendo la prima volta, è stato denunciato. Notti in bianco, soldi bruciati e vite. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Chi viene sorpreso a guidare senza patente per due volte in due anni commette un reato, la Consulta conferma la norma - Il caso oggetto del riguarda una persona accusata di guida senza patente con recidiva, cioè dopo essere già stata fermata una prima volta. Segnala ilfattoquotidiano.it

Sorpreso senza biglietto, aggredisce il controllore - Un uomo di 30 anni, sorpreso senza biglietto, ha aggredito il controllore sul treno Torino - Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Sorpreso Guidare Nuovo Senza