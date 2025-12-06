Sony A7 V non ci sono più gli entry-level di una volta Che bomba la raffica a 30 fps
Primo contatto con la nuovissima mirrorless A7 V di Sony, una macchina che dovrebbe recitare il ruolo del gradino di ingresso nel mondo Full Frame di Sony ma che in realtà fa molto di più, con prestazioni e funzioni "rubate" alle top di gamma. Le vere entry level, a questo punto, restano le pur valide (ma non più all'avanguardia) A7 III e soprattutto A7 IV che restano per il momento ancora in vendita.. 🔗 Leggi su Dday.it
