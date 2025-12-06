Sondaggi politici Meloni rallenta mentre Schlein cresce e Conte regge

Gli ultimi sondaggi politici mostrano come Fratelli d’Italia freni la sua corsa: il -0,5% rispetto alle ultime rilevazioni spinge il partito della premier Giorgia Meloni al 29,9%. Avanza il Partito Democratico di Elly Schlein che con il +0,4% raggiunge il 22,1%. Piccole scosse d’assestamento per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che con il +0,1% raggiunge il 12,5%. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici. Qui sotto la Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto (con variazioni rispetto al 20 novembre): Fratelli d’Italia – 29,9% (-0,5%);. Partito Democratico – 22,1% (+0,4%);. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sondaggi politici, Meloni rallenta mentre Schlein cresce e Conte regge

