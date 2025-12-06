Solot | Natale al Mulino è teatro interattivo laboratori e magiche sorprese
Tempo di lettura: 3 minuti Un giardino incantato. Cosi si trasformerà il Mulino Pacifico, con “ Natale al Mulino ” nelle festività natalizie a partire dal 12 dicembre fino al 14 dicembre e nel corso di diversi appuntamenti evento aperto al pubblico fino all’ Epifania. La Solot Compagnia Stabile di Benevento, in collaborazione con Consorzio Sale della Terra e Mediaction, ha presentato questi – dedicati soprattutto ai bambini – stamattina nel corso di una conferenza stampa. Ogni bambino potrà scoprire che la vera magia del Natale non è soltanto nei doni o nelle luci, ma nel potere delle storie, nella fantasia e nella gioia di stare insieme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
