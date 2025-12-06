Solofra detenuti illegalmente tre cardellini | denunciato un 40enne

I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno denunciato un 40enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione illegale di fauna protetta e maltrattamento di animali.Tre cardellini autoctoni trovati in condizioni non idoneeNel corso di mirate attività di controllo, i militari dell’Arma hanno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it