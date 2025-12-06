Solofra denunciato 40enne per detenzione illegale di fauna protetta
Carabinieri di Solofra denunciano un uomo per detenzione di tre cardellini protetti e maltrattamento di animali, affidati a cure veterinarie. Solofra (AV), 6 dicembre 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno denunciato un 40enne del posto per detenzione illegale di fauna protetta e maltrattamento di animali. Tre cardellini custoditi in condizioni non idonee. Nel corso di mirati controlli, i militari hanno accertato che l’uomo, allevatore per hobby di piccoli uccelli, deteneva tre cardellini, specie autoctona particolarmente tutelata a livello europeo. Gli esemplari erano custoditi in condizioni igieniche non idonee. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
