Solidarietà al Gala dello Ior | Raccolti 96mila euro per la Cardiologia del Bufalini
Raccolti 96mila euro di raccolta fondi, che serviranno a sostenere i lavori di ristrutturazione del reparto di Cardiologia dell’ ospedale Bufalini di Cesena per ambienti più luminosi, accoglienti, a misura non di paziente ma di essere umano. È questo il risultato di solidarietà della serata al teatro Verdi, con la sedicesima edizione del Gran Gala Ior. Circa duecento persone i partecipanti, tra cui esponenti di spicco delle principali realtà imprenditoriali del territorio. L’incasso, infatti, andrà a vantaggio dell’ospedale Bufalini in cui lo Ior era già intervenuto con opere di umanizzazione nel 2023 presso gli ambienti della Medicina nucleare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
