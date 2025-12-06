Dopo la giornata di qualificazioni, sono andate oggi in scena a Pechino le finali della seconda tappa della Coppa del Mondo di Big Air 2025-2026. In campo maschile, è stato il cinese Yiming Su a trionfare, bissando il successo ottenuto nel primo appuntamento andato in scena a Secret Garden. L’asiatico ha chiuso la sua gara con lo score di 181.00 punti, grazie anche ad un ultimo run da 91.00. Parla asiatico anche la seconda piazza con il nipponico Kira Kimura che ha completato la finale con il punteggio di 178.25, non andando troppo lontano dalla migliore prestazione. Completa il podio il finlandese Rene Rinnekangas con uno score 176. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboard, Su e Brookes vincono il Big Air di Pechino. Sesto posto per Ian Matteoli